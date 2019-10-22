Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علاء ميهوب آخر من يعلم.. ننشر كواليس الإطاحة بعندليب الأهلى من الترسانة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:28 م
علاء ميهوب
علاء ميهوب
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن نادي برئاسة طارق سعيد فسخ تعاقده بالتراضي مع علاء ميهوب المدير الفني للفريق الأول بعد الخسارة القاسية أمام فريق منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي ملعب الشواكيش ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني.

وحسب مصدر مقرب من علاء ميهوب فإنه خلال جلسة جمعته أمس بمجلس ادارة النادي أخبرهم بأنهم إذا رغبوا برحيله عن تدريب الفريق فإنه لا يمانع.

وأضاف المصدر: أن علاء ميهوب تفاجأ بقرار فسخ التعاقد بالتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنه لم يتم إبلاغه بالقرار النهائي حتى الوقت الحالي.

وتقرر تصعيد مؤمن عبدالغفار ليتولى مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني بجانب وائل الجميل مدرب، وكريم شحاتة مديرا للكرة، وعصام محمود مدربا لحراس المرمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الترسانة يتراجع عن مواجهة البنك الأهلي وديا في الإسكندرية

الترسانة يتعادل مع اف سي مصر وديا بالإسكندرية

مواجهات الترسانة الودية استعدادا للقسم الثاني.. الشواكيش أمام البلدية غدا

الترسانة يفوز على المنصورة 2 - 1 وديا.. استعدادا للقسم الثاني

هل يرحل عن الشواكيش..علاء ميهوب يعيش ظروفا صعبة داخل الترسانة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كدمات في الوجه .. تفاصيل ضرب مدرس لطالب دمج بـ القلم في الغربية

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

حكم قبول العوض .. تعرف على رأي العلماء

متهمة تعترف بتحريض المواطنين على استغلال مقتل محمود البنا لإثار الفوضى

أمريكا تقرر إبقاء بعض قواتها فى سوريا بعد طلب إسرائيل

حصة العون تفطر قلوب السعوديين بعد رحيلها.. من هي؟

Advertisements

بعد تراجع الجونة.. عقوبات مدوية فى انتظار الأهلي بالدوري المصري

بيراميدز يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. فيديو

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

الأهلي في ورطة.. شوبير يكشف عن أضرار المؤجلات على الفريق

اتحاد الكرة يستقر على حالة واحدة فقط لـ تأجيل مباراة الأهلى والجونة

أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

الأهلي يرفض بيع شادي رضوان ويوافق على إعارته للعين الإماراتي

الأزمة مستمرة.. اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ومرتضى منصور يطمئن جماهير الزمالك

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق