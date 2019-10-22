علاء ميهوب آخر من يعلم.. ننشر كواليس الإطاحة بعندليب الأهلى من الترسانة

أعلن نادي برئاسة طارق سعيد فسخ تعاقده بالتراضي مع علاء ميهوب المدير الفني للفريق الأول بعد الخسارة القاسية أمام فريق منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي ملعب الشواكيش ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني.



وحسب مصدر مقرب من علاء ميهوب فإنه خلال جلسة جمعته أمس بمجلس ادارة النادي أخبرهم بأنهم إذا رغبوا برحيله عن تدريب الفريق فإنه لا يمانع.



وأضاف المصدر: أن علاء ميهوب تفاجأ بقرار فسخ التعاقد بالتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنه لم يتم إبلاغه بالقرار النهائي حتى الوقت الحالي.



وتقرر تصعيد مؤمن عبدالغفار ليتولى مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني بجانب وائل الجميل مدرب، وكريم شحاتة مديرا للكرة، وعصام محمود مدربا لحراس المرمى.