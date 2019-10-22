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حوادث

مقتل محمود البنا.. إخوانى: اتفقت مع أصدقائى على طباعة منشورات والكتابة على الجدران

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:19 م
المتهم حسين محمد
المتهم حسين محمد حسين صالح
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مصطفى الرماح
قال حسين محمد حسين صالح، أحد المتهمين بالتظاهر ومحاولة إثارة الفتنة، إنه اتفق مع أصدقائه على استغلال قضية مقتل الطالب محمود البنا لإثارة الفوضى.

وأضاف المتهم فى اعترافاته: "بعدما وجدنا قضية مقتل محمود البنا منتشرة على الإنترنت بشكل كبير، اتفقنا على أن نطبع منشورات ونكتب على الجدران لإثارة المواطنين ضد الدولة والحكومة".

وتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال بعض الأحداث في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، أنه تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك، وعددهم 22 وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم، حيث عثر بحوزتهم على "ملصقات إثارية - إسبراي - أسلحة بيضاء - طبنجتي صوت - رشاش صوت" بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين لكوم خلال جلسات محاكمته.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولی نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى وفاته.
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