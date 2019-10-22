نور الدين الجعفرى حكما لمباراة الإسماعيلى والجزيرة بالبطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة التي تجمع بين الإسماعيلي المصري والجزيرة الإماراتي الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ 16 لكأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب.



ويقود المباراة الحكم المغربي نور الدين الجعفري، ويسانده المساعدين يوسف مبروك ويحيى النوالي، الحكم الرابع جلال جيد.



وكانت بعثة الجزيرة وصلت أمس الإثنين استعدادا للمباراة وتأهل الإسماعيلى إلى هذا الدور بعد الفوز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

