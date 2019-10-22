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منوعات

بسبب ملابسها.. استدعاء ممثلة إيرانية شهيرة إلى المحكمة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:25 م
الممثلة تظهر في وسط
الممثلة تظهر في وسط الصورة
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محمد علي
تم استدعاء الممثلة الإيرانية المعروفة متين سوتوده إلى المحكمة الإرشادية في طهران، بعدما حضرت حفل عرض فيلمها " Maskharehbaz " (العنوان باللغة الإنجليزية: "A Hairy Affair") في العاصمة طهران في 10 أكتوبر الجاري، وفق ما ذكر المركز الإيراني لحقوق الإنسان.

وكان ما أدى إلى استدعاء الممثلة هو حجابها، حيث إن حجاب سوتوده الذي كان يغطي رقبتها سمح لخصلات شعرها بالظهور حول وجهها، وهو ما دفع السلطات للتحقيق معها، رغم أن باقي ملابسها كانت عبارة عن سترة طويلة الأكمام.

ومثلت سوتوده البالغة من العمر 34 سنة والتي تتوسط الصورة المرفقة بالموضوع أمام المحكمة بعدما قدم مجهولون "طلبات عديدة" لمثولها.

بعد ذلك، أعلنت وزارة الثقافة والإرشاد، أنها ستصوغ قريبًا إرشادات حول كيفية ظهور أعضاء صناعة السينما الإيرانية أمام الجمهور.

وأصدر رئيس هيئة صناعة السينما الإيرانية مسعود النجيفي "أمر طارئ"، للمشاهير حتى يتبعوا "المبادئ والأطر" التي يجب أن يتبعها الممثلون لتجنب العواقب الوخيمة.

وأمام سلسلة الهجمات الشرسة ضد الممثلة سوتوده، كتبت اعتذارًا في 16 أكتوبر عن فعلتها من خلال موقع "إنستجرام".

في مقابلة مع صحيفة "صبحي نو" (نيو مورنينج) المحافظة في 13 أكتوبر، قالت سوتوده إنها فوجئت برد الفعل على ملابسها لأنها لم تفعل شيئًا غير عادي.

قالت :"بصراحة رد الفعل صدمني. دأ بعض الناس يلعنونني على وسائل التواصل الاجتماعي ولا أفهم حقًا السبب. لم أكن أرتدي شيئًا مخالفًا لظروف المجتمع".

منذ ثورة إيران وتحكم رجال الدين عام 1979 ، وجميع النساء يجب عليهن لبس الحجاب في الأماكن العامة، ولم يُسمح للنساء منذ ذلك الحين بالظهور أمام الجمهور دون حجاب أو الكشف عن أجسادهن.
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