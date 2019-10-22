وزير الإسكان: جار تنفيذ 3600 مشروع مياه وصرف بتكلفة 55 مليار جنيه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن هناك 3600 مشروع مياه وصرف يتم العمل فيها حاليا بتكلفة 55 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 1055 مشروع.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الإسكان، حيث شهدت مناقشة عدة طلبات حول قضايا الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي ومياه الشرب وانقطاع المياه.



وبالنسبة للعام المالي الحالي، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أنه تم طلب تمويل بقيمة 40 مليار جنيه، إلا أنه تم توفير 18،1 مليار جنيه، بنسبة حوالي 45% من الرقم المطلوب، ويتم العمل حاليا على إنهاء عددا من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وقال الوزير: نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98% ، موضحا أن هذه النسبة داخل الأحوزة العمرانية، أما بالنسبة للريف وصلت النسبة الى 97%.



وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إلى أنه من المخطط الانتهاء من 44 مشروع مياه شرب في 2020.



وتابع الوزير: نسبة تغطية مصر من الصرف الصحي في 2014 كانت 50%، إلى أن وصلنا إلى 65%، مشيرا إلى أن النسبة كانت 11% للريف، ستصل بنهاية العام المالي 2020 إلى 44%.