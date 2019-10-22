600 ألف جنيه مصاريف مدرسية.. ما لا تعرفه عن توأم زينة من أحمد عز

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مصور يبرز لحظات اقتحام سيدة جلسة خاصة للفنان أحمد عز فى أحد الأماكن العامة، وتمت الإشارة إلى أنها اللقطات التى سجلتها كاميرات المراقبة بالساحل الشمالى والتى حرر أحمد عز على خلفيتها محضر شرطة يتهم فيه شقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه.



الفنان أحمد عز كان قد خسر مؤخرا جولة جديدة فى قضيته الشهيرة مع الفنانة زينة، وذلك بعد أن حكمت محكمة الأسرة بمدينة نصر بقبول الدعوى المقامة منها بزيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين.



وكانت محكمة أول درجة، قضت خلال جلسة 30 مارس الماضي، بإلزام أحمد عز، بأن يؤدي لـ زينة 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأمها، وقدمت بعدها زينة طعنًا بالاستئناف على الحكم الصادر، لأن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع ما يتقاضاه أحمد عز، وقدم المدعى عليه استئنافًا على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة.



وقضت محكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني "600 ألف جنيه مصري" لطفليه من الفنانة زينة كمصروفات مدرسية للتوأم.



وفى السطور التالية نرصد بعض المعلومات عن زين الدين وعزالدين أبناء أحمد عز وزينة:



ولد التوأم فى الولايات المتحدة الامريكية خلال عام 2013 ثم قامت زينة بالقدوم إلى مصر والعمل على إثبات نسبهما إلى أحمد عز.



يعد توأم زينة من النوع المتطابق، حيث أكد عدد من المقربين أنه يوجد شبه كبير بينهما والفنان أحمد عز.



وبالرغم من التحاقهما بإحدى المدارس الدولية فى مصر إلا أنه لم تظهر لهما أية صور فى الصحافة والإعلام حتى الآن، ويعيشان حياة طبيعية بصحبة عائلة والدتهما الفنانة زينة.