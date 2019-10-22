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رياضة

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي على ملعب مختار التتش

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للكرات العرضية على هامش المران المسائي للفريق، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

كما خصص المدرب السويسري فقرة ترفيهية خلال المران للعب الكرة باليد حيث حرص على اضافة تلك الفقرة خلال المران.

وكان الأهلي قد قرر إلغاء السفر إلي مدينة الجونة ورفض خوض المباراة المقرر إقامتها غدا.
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