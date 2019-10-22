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توك شو

مكرم محمد أحمد يكشف حقيقة صناعة أردوغان لقنبلة نووية.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:37 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تركيا قامت بانشاء 18 نقطة مراقبة على الحدود السورية في المنطقة الآمنة، وهذا يعني أن الأكراد ليس لديهم مانع من التصالح مع الحكومة السورية ولا يرغبون أن يكونوا مصدر قلق لسوريا.

وأضاف مكرم خلال حواره لبرنامج "حديث المساء" المُذاع على قناة "ام بي سي مصر" إن أردوغان نال إتهامات لأنه يفكر في تصنيع قنبلة نووية، لافتًا إلى أن هذه الاتهامات منتشرة على صحيفة "نيورك تايمز" وصرحت أنه عبر عن هذا أكثر من مرة. 

وأشار مكرم محمد إلى أنه لا يأمل أحد لأردوغان لتسرعه وتهوره وقراراته المضطربة يمكن ان يدخل في مغامرات تؤدي إلى أنه يتحمل تبعاتها الشعب التركي أكثر من أي طرف آخر، متسائلا عن إمكانية الوثوق في سياسات أردوغان ومواقفه.

وأوضح مكرم محمد، أن ما كشفت عنه نيويورك تايمز بأنه يحتفظ ببرنامنج نووي يعيد تنفيذه وإصراره على أن تكون لتركيا قدرة نووية وأداه صاروخية يمكن أن تصل إلى أهدافها تعتبر واحد من أخطر التطورات في الموقف التركي الراهن.
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