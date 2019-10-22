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رياضة

وادي دجلة يتفوق على الأهلي والزمالك بهذا الهدف في الدوري الممتاز

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:26 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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عمرو ابوبكر
تمكن وادي دجلة من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه مصر للمقاصة، في المباراة التي تقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مروان حمدي لاعب وادي دجلة الهدف الأول في الثانية 50 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، وأعلن عن تقدم فريقه على مصر للمقاصة.

ويعتبر هذا الهدف هو الأسرع في الدوري المصري حتى الآن، حيث ان الدوري في الجولة الخامسة حتى الآن، وقام مروان حمدي بتسجيل الهدف في الثانية 50 من عمر المباراة.

ولم يسجل أي فريق من الأندية الكبرى أمثال الأهلي والزمالك حتى الآن في الدوري هدف في وقت مبكر حتى الآن ونستعد لمشاهدة الجولة السادسة في الأسبوع القادم.
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