وادي دجلة يتفوق على الأهلي والزمالك بهذا الهدف في الدوري الممتاز

تمكن وادي دجلة من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه مصر للمقاصة، في المباراة التي تقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.





سجل مروان حمدي لاعب وادي دجلة الهدف الأول في الثانية 50 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، وأعلن عن تقدم فريقه على مصر للمقاصة.





ويعتبر هذا الهدف هو الأسرع في الدوري المصري حتى الآن، حيث ان الدوري في الجولة الخامسة حتى الآن، وقام مروان حمدي بتسجيل الهدف في الثانية 50 من عمر المباراة.



