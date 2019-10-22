الأمطار تغرق شوارع العبور.. والدفع بسيارات لشفط المياه

شهدت مدينة العبور اليوم أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والأحياء بعد سقوطها بشكل غزير لقرابة الساعتين بشكل مستمر صاحبه قطع للمياه والكهرباء تحسبا لوقوع كوارث.



وأشار أهالي المدينة الى أن أحياء المدينة قد شهدت سقوطا غزيرا للأمطار اليوم استمر لما يقرب من ساعتين وصاحبها برق ورعد مما أسفر عن غرق الشوارع على آخرها بالمياه.



فيما دفع جهاز مدينة العبور بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات لشفط المياه من الشوارع وقال أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور إنه تم الدفع بـ7 سيارات عملاقة لشفط مياه الأمطار بجانب سيارة مخصصة لمكافحة السيول وأن الوضع الآن تحت السيطرة التامة وتم رفع كميات كبيرة من الأمطار وإنقاذ السيارات المتواجدة بالشوارع .



وأكد رئيس جهاز المدينة أن شركة الصرف الصحي نشرت المعدات بمختلف الأحياء بمختلف الشوارع والتي تعرضت لكمية أمطار كبيرة وجار التعامل مع الموقف مؤكدا أن كمية الأمطار كانت فوق الاستيعاب الحقيقي لشبكة التصريف.



كانت محافظ القليوبية أعلنت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة وموجة الطقس السيئ والتي حذرت منها الأرصاد الجوية حيث جرى التنسيق التام بين مسؤولي قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.



وشدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات ،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.



أضاف المحافظ انه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة والتأكد من جاهزية الاستعدادات لموسم الأمطار.