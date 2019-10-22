الأرصاد تحذر من حالة الطقس: مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد أصدرت بيانها وحذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.



وأوضح أحمد عبد العال خلال مداخلة تليفزيونية على قناة «الحياة» فى برنامج «الحياة اليوم»، أن ذروتها كانت اليوم فى القاهرة وأن تلك الحالة مستمرة حتى يوم الجمعة القادم.



وأشار عبدالعال إلى أن حالة الطقس مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالى، ولكنها ستكون على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء بوجه خاص.



ولفت خبير الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة اليوم شهدت أمطارا غزيرة متمركزة فى مناطق معينة مع انخفاض فى درجات الحرارة، مؤكدا أن هذه الأمطار مستمرة حتى غد الأربعاء.



وحذر الشعب المصري من أخذ جميع احتياطاته من تلك الموجة المؤقتة والخروج منها بسلام، خاصة أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بالقاهرة.