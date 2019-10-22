تحاملت على نفسي.. محمد إبراهيم يكشف أسباب رحيله عن نادي الزمالك وطموحه مع المقاصة

كشف محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن سبب رحيله عن نادي الزمالك مطلع الموسم الجاري وتألقه مع الفريق الفيومي فى مبارياته الأخيرة.





وقال إبراهيم عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، "أثق أنني سأعود لمستواي القديم، ولكنه الأمر يحتاج إلى المشاركة بانتظام في المباريات، ولا أستعجل ذلك لأنني أعرف جيدا ما أعمله، الزمالك بيتي، وفي الموسم الماضي شاركت أساسيا مع كريستيان جروس، وحصلنا على بطولة الكونفدرالية ونافسنا على الدوري وتركت الفريق يستكمل مشواره في كأس مصر".





وتابع "لكل لاعب طموحه، خاصة عندما تتواجد في مكان تشعر أنك غير مرغوب فيك او يضعونك تحت ضغط، لذا كنت بحاجة للعمل في هدوء".





وأوضح "افتقدت جماهير الزمالك، والضغوط التي تعرضت لها ليست لها علاقة بإصابتي ولكن لأمور يعلمها الجميع، لن أنظر خلفي بل أتطلع للمستقبل".





واستطرد محمد إبراهيم "كنت أنفذ تعليمات لا تخصني من أجل الفريق وتحاملت كثيرا على نفسي من أجل الزمالك ، طموحي تقديم موسم مميز مع المقاصة والعودة لصفوف منتخب مصر، وأثق أنني سأصل لما أسعى إليه".





وأتم تصريحاته "بدايتنا في الدوري لم تكن جيدة، ومع الوقت ستتحسن النتائج، وسيعود الفريق لمكانه الطبيعي بما يليق بقيمة لاعبي المقاصة".