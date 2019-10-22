Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحاملت على نفسي.. محمد إبراهيم يكشف أسباب رحيله عن نادي الزمالك وطموحه مع المقاصة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:27 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
Advertisements
محمد رشاد
كشف محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن سبب رحيله عن نادي الزمالك مطلع الموسم الجاري وتألقه مع الفريق الفيومي فى مبارياته الأخيرة.

وقال إبراهيم عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، "أثق أنني سأعود لمستواي القديم، ولكنه الأمر يحتاج إلى المشاركة بانتظام في المباريات، ولا أستعجل ذلك لأنني أعرف جيدا ما أعمله، الزمالك بيتي، وفي الموسم الماضي شاركت أساسيا مع كريستيان جروس، وحصلنا على بطولة الكونفدرالية ونافسنا على الدوري وتركت الفريق يستكمل مشواره في كأس مصر".

وتابع "لكل لاعب طموحه، خاصة عندما تتواجد في مكان تشعر أنك غير مرغوب فيك او يضعونك تحت ضغط، لذا كنت بحاجة للعمل في هدوء".

وأوضح "افتقدت جماهير الزمالك، والضغوط التي تعرضت لها ليست لها علاقة بإصابتي ولكن لأمور يعلمها الجميع، لن أنظر خلفي بل أتطلع للمستقبل".

واستطرد محمد إبراهيم "كنت أنفذ تعليمات لا تخصني من أجل الفريق وتحاملت كثيرا على نفسي من أجل الزمالك ، طموحي تقديم موسم مميز مع المقاصة والعودة لصفوف منتخب مصر، وأثق أنني سأصل لما أسعى إليه".

وأتم تصريحاته "بدايتنا في الدوري لم تكن جيدة، ومع الوقت ستتحسن النتائج، وسيعود الفريق لمكانه الطبيعي بما يليق بقيمة لاعبي المقاصة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو قادر على إعادته لمستواه.. مصر المقاصة يكشف عن سر ضم عمرو مرعي

حلمي طولان: حزنت على رحيل هذا اللاعب من الزمالك .. فيديو

شخصيتي لا تصلح لقيادة الزمالك .. طولان: حزين على رحيل محمد إبراهيم للمقاصة

سر رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك لـ مصر المقاصة ... مدرب الفريق يجيب

ترشيحاتنا

سندرس القرار.. ارتياح مؤقت في الأهلي بعد تأجيل مباريات الدوري

اخبار الفن.. أصالة بعد الخيانة: لن أسامح أو أتهاون.. أحمد فهمي يُحرج أحد متابعيه

استغاثة من ميدو قبل مباراة المقاصة ودجلة: لا نستطيع الوصول إلى ملعب المباراة

مش هتصدق.. 4 أطعمة عالية في الكوليسترول مفيدة لصحة القلب

عصابة سرقت 12 سيارة في السعودية.. وتصرف واحد يكشفهم

الأرصاد تحذر من حالة الطقس: مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور