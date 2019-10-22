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رياضة

مدرب الهلال السعودي: ارتكبنا كل شىء خطأ اليوم.. وانتظرونا في النهائي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:38 م
مدرب الهلال السعودى
مدرب الهلال السعودى
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عمر سلامة
أعرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودى، عن غضبه من أداء فريقه أمام السد القطري، رغم التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفى:" فريقى ارتكب كل شيء خطأ في مباراة اليوم، وفقط نتيجة الذهاب هي من أنقذتنا من توديع المسابقة القارية الغالية".

وتعهد المدرب الروماني، بتصحيح كافة الأخطاء التي ارتكبها الفريق، لضمان عدم تكرارها خلال الفترة القادمة، وفي المباريات الهامة التي تنتظر الزعيم.

وأشاد لوشيسكو بفريق السد، قائلًا: "نحن في نصف النهائي.. وكنا نعلم أننا نواجه خصما عنيدا، وأن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وعن مباراة النهائي، شدد لوشيسكو، على أنه متحمس لها للغاية، وسوف يظهر الهلال بشكل رائع من أجل تحقيق اللقب الغالي.

جدير بالذكر أن الهلال، سوف يواجه الفائز من مواجهة أوراوا رد ديموندز الياباني و جوانزو الصيني، حيث فاز الأول ذهابًا بهدفين مقابل لا شيء.

وحجز الهلال، بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة إيابًا أمام السد (2-4)، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (4-1).
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