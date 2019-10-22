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أخبار العالم

بعد لقائه مع أردوغان.. اتصال هاتفي بين بوتين والأسد حول الوضع في سوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقال حساب الرئاسة السورية على تويتر إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين تطرق إلى الوضع في الشمال السوري، حيث أكد الرئيس بوتين على وحدة وسيادة سورية أرضا وشعبا وأن أي اتفاق بين روسيا وتركيا سيركز على محاربة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب وتفكيك أي أجندات انفصالية على الأراضي السورية.

وأكد الأسد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين على الرفض التام لأي غزو للأراضي السورية تحت أي مسمى او ذريعة. مشددا على استمرار سورية بمكافحة الإرهاب والاحتلال على أي شبر من الأراضي السورية وبكل الوسائل المشروعة.

وأكد الأسد أن أصحاب الأهداف الانفصالية يُحملون مسؤولية ما آلت اليه الأمور في الوقت الراهن وعلى عودة السكان إلى مناطقهم لإيقاف أي محاولات سابقة لأي تحول ديمغرافي حاول البعض فرضه.
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