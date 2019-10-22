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رياضة

بايرن ميونخ يقلب الطاولة على أولمبياكوس و ينتصر خارج أرضه..فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا خلال الشوط الأول داخل ملعب كارايساكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف بايرن عن طريق روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" وكورينتين توليسو، في الدقائق 34، 62 و75، بينما أحرز يوسف العربي وجويليرمي دوس سانتوس هدفي أولمبياكوس، في الدقيقتين 23 و79.

بهذه النتيجة، حقق بايرن العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بتوقفه عند نقطة واحدة.
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