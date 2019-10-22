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رياضة

الجوهرة مبابي يحطم رقما لـ ميسي في دوري أبطال أوروبا .. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:20 م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
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محمد رشاد
كسر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رقمًا للنجم الأرجنيتي ليونيل ميسي لاعب برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

سجل مبابي الأهداف الثاني والرابع والخامس لفريقه في شباك كلوب بروج البلجيكي، ليصبح أصغر لاعب يسجل 15 هدفًا في تاريخ مسابقة دوري الأبطال.

وتجاوز كيليان بهذا الإنجاز كل من ميسي أسطورة البلوجرانا، وراؤول جونزاليس نجم ريال مدريد الأسبق ، كما صنع مهاجم سان جيرمان الهدف الثالث لزميله ماورو إيكاردي، ليثبت فاعلية كبيرة.

وذكرت شبكة "سكواكا" أن مبابي سجل هدفين وصنع مثلهما خلال آخر 18 دقيقة في المباريات.
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