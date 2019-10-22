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رياضة

شاهد.. مفاجأة خالد مرتجي للمدير الفني للنادي الأهلي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:49 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي علي دعوة المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي رينيه فايلر على العشاء اليوم.

ولبى المدير الفني دعوة مرتجي بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات في أجواء سادها الود والاحتفاء بالمدير الفني الجديد.

وكان الثنائي مرتجي وتوفيق قد سافرا إلى سويسرا وأتما التعاقد مع المدير الفني رينيه فايلر لتولي تدريب الفريق الأول لمدة عام واحد.
شاهد.. مفاجأة خالد مرتجي للمدير الفني للنادي الأهلي
شاهد.. مفاجأة خالد مرتجي للمدير الفني للنادي الأهلي
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