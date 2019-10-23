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رياضة

تعليق مثير من هاني حتحوت على حل أزمة مباراة الأهلي والجونة.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي بعد إعلان رفضه خوض مباراة الجونة، سيلعبها بعد تأجيلها، والفارق الوحيد أنه بدلاً من لعب الجولة السادسة حاليًا، سيتم لعبها الشهر المقبل.

وأكد هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة لا يشعر بضيق ولا أندية الأهلي والزمالك والجميع راضون، مضيفًا :«أنا اللي متضايق إننا قعدنا في موضوع مطلعناش منه بحاجة، وكان فيه هري كتير الفترة اللي فاتت».

ونشبت أزمة خلال الأيام الماضية عقب تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ، أصدر على أثرها النادي الأهلي بيانا يوضح فيه عدم خوض لقاءات في الدوري قبل لعب مباراة الزمالك.
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