تعليق مثير من هاني حتحوت على حل أزمة مباراة الأهلي والجونة.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي بعد إعلان رفضه خوض مباراة الجونة، سيلعبها بعد تأجيلها، والفارق الوحيد أنه بدلاً من لعب الجولة السادسة حاليًا، سيتم لعبها الشهر المقبل.





وأكد هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة لا يشعر بضيق ولا أندية الأهلي والزمالك والجميع راضون، مضيفًا :«أنا اللي متضايق إننا قعدنا في موضوع مطلعناش منه بحاجة، وكان فيه هري كتير الفترة اللي فاتت».



