ليت الشباب يعود يومًا.. بيومي فؤاد ينشر صورة نادرة له مع أصدقائه

استعاد الفنان بيومي فؤاد ذكرياته من مرحلة الشباب، بنشر صورة له خلالها، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بأصدقائه.





وظهر بيومي فؤاد في الصورة، وهو فى مرحلة الشباب وظهر برفقة عدد من اصدقائه وهم يلهون فى البحر وعلق عليها، قائلًا "ليت الشباب يعود يوما".





يُذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذي يُعرض حاليا بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.



