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فن

ليت الشباب يعود يومًا.. بيومي فؤاد ينشر صورة نادرة له مع أصدقائه

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
بيومى فراد
بيومى فراد
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محمد بدران
استعاد الفنان بيومي فؤاد ذكرياته من مرحلة الشباب، بنشر صورة له خلالها، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بأصدقائه.

وظهر بيومي فؤاد في الصورة، وهو فى مرحلة الشباب وظهر برفقة عدد من اصدقائه وهم يلهون فى البحر وعلق عليها، قائلًا "ليت الشباب يعود يوما".

يُذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذي يُعرض حاليا بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
ليت الشباب يعود يومًا.. بيومي فؤاد ينشر صورة نادرة له مع أصدقائه
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