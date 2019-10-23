بـ صورة.. محمد لطفي يستعيد ذكريات فيلم بيكا

استعاد الفنان محمد لطفى ذكريات فيلم "بيكيا"، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة من أحداث الفيلم، وعلق عليها: "بيكيا".





وشارك في بطولة فيلم "بيكيا" محمد رجب، أيتن عامر، محمد لطفي، بوسي، أحمد حلاوة، بدرية طلبة وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي.





يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر.



