هاشتاج مسلسل شبر ميه يتصدر تريندات تويتر

تصدر هاشتاج مسلسل "شبر ميه" قائمة تريند مصر على "تويتر"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عقب عرض الحلقات الأولى منه.





ونشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صوره تؤكد تصدر المسلسل التريند وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله شبر مية".





وتدور قصة مسلسل شبر ميه حول أكثر من قضية أحمد السعدني الذي يرفض فكرة الزواج، مراد مكرم الذي لم يتحمل مسئولية أبنائه ويقرر الزواج مرة أخرى، وأخيرآ محمد علي رزق قرر الاعتناء بابنته الوحيدة "جميلة"، ومنها يدخل في صراع عنيف مع جدها وجدتها.



