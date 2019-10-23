زعيم كوريا الشمالي يأمر بإزالة المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كومكانج

انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سياسة والده الراحل في الاعتماد على كوريا الجنوبية في تنمية منتجع جبل كومكانج على الساحل الشرقي الذي كانت تديره بشكل مشترك الكوريتان.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن كيم أمر أيضًا بإزالة جميع المنشآت التي وصفها ب"القبيحة" التي شيدتها كوريا الجنوبية وبناء منشآت كورية شمالية.



وأفادت "لقد تُرك الجبل مُهملا على مدار أكثر من 10 سنوات، مما أوجد خللًا وأرضا تستحق أن تكون أفضل. وقد وجه الزعيم كيم انتقادات حادة للسياسة الخاطئة للغاية التي اعتمدها الأسلاف الذين كانوا يعتمدون على الآخرين عندما كانت البلاد غير قوية بما فيه الكفاية.



وأضافت، أنه أصدر تعليماته لإزالة جميع المرافق غير الجيدة المظهر في الجانب الجنوبي من خلال اتفاق مع الوحدة ذات الصلة في الجانب الجنوبي وبناء مرافق خدمات حديثة جديدة بطريقتنا الخاصة التي تتواءم بشكل جيد مع المناظر الطبيعية لجبل كومانج.