Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالي يأمر بإزالة المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كومكانج

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج
Advertisements
أ ش أ
انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سياسة والده الراحل في الاعتماد على كوريا الجنوبية في تنمية منتجع جبل كومكانج على الساحل الشرقي الذي كانت تديره بشكل مشترك الكوريتان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن كيم أمر أيضًا بإزالة جميع المنشآت التي وصفها ب"القبيحة" التي شيدتها كوريا الجنوبية وبناء منشآت كورية شمالية.

وأفادت "لقد تُرك الجبل مُهملا على مدار أكثر من 10 سنوات، مما أوجد خللًا وأرضا تستحق أن تكون أفضل. وقد وجه الزعيم كيم انتقادات حادة للسياسة الخاطئة للغاية التي اعتمدها الأسلاف الذين كانوا يعتمدون على الآخرين عندما كانت البلاد غير قوية بما فيه الكفاية.

وأضافت، أنه أصدر تعليماته لإزالة جميع المرافق غير الجيدة المظهر في الجانب الجنوبي من خلال اتفاق مع الوحدة ذات الصلة في الجانب الجنوبي وبناء مرافق خدمات حديثة جديدة بطريقتنا الخاصة التي تتواءم بشكل جيد مع المناظر الطبيعية لجبل كومانج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون قد يزور سول في نوفمبر

ترشيحاتنا

تركيا تعلن وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة

شقيقة زينة تصفع أحمد عز على وجهه.. القصة الكاملة

النتيجة مفاجأة.. 9 أشياء تحدث للجسد عند التوقف عن تناول اللحوم

أحمد حلمي يرد على منتقدي فيلمه الأخير خيال مآتة

التفاصيل الكاملة للاتفاق الروسي التركي حول شمال سوريا

أبو زيد: الدولار ينخفض لـ16 جنيها حال الحفاظ على زيادة إيرادات الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة