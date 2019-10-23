رغم أضرارها.. إقلاع 50 ألف بريطاني عن التدخين بسبب السيجارة الإلكترونية

كشفت دراسة حديثة عن أن 50 ألف بريطاني أقلعوا عن التدخين في عام واحد، من خلال استخدامهم السيجارة الإلكترونية، لكن السياسات والثقافات الأخيرة المتعلقة بالسيجارة الإلكترونية قد تعوق تكرار نفس التجربة في مناطق أخرى.



ووجدت الدراسة -التي نُشرت في العدد الأخير من مطبوعة "أديكشن" العلمية- أن نسبة نجاح الإقلاع عن التدخين باستخدام السيجارة الإلكترونية زادت اعتبارًا من عام 2011.



وقالت الدراسة إن هذا المعدل زاد باطراد اعتبارًا من عام 2015، بعدما زاد الإقبال على السيجارة الإلكترونية في إنجلترا.



وأوضحت الدراسة أن استخدام السيجارة الإلكترونية يزيد بين الشباب، ولكن ليس بنفس القدر بين كبار السن.



وقدَّرت الدراسة أنه في عام 2017، أقلع عدد يتراوح من 50 ألفًا و700 شخص إلى 69 ألفًا و930 شخصًا عن التدخين، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنًا دون اللجوء للسيجارة الإلكترونية.