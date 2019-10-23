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محافظات

شلل تام.. أمطار غزيرة تضرب دمياط وغلق بوغاز عزبة البرج

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
تعرضت محافظة دمياط، منذ فجر اليوم الأربعاء، إلى موجة من الأمطار الغزيرة بكافه انحاء المحافظة ،حيث لم تتوقف الأمطار وتراكمت المياه بالشوارع مما أعاق الحركة المرورية بالشوارع خاصة صباح اليوم الاربعاء، نتيجة لغرق الشوارع بمياه الأمطار، وأصيبت الحالة المرورية بالشلل التام.

وفي سياق متصل، تسببت موجة الطقس السئ في إغلاق بوغاز ميناء الصيد في عزبة البرج وتعطلت حركة الصيد نظرا لارتفاع الأمواج عن المنسوب المسموح به لخروج مراكب الصيد.

ومن جانبه صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبه البرج أنه تم منع المراكب الصغيره والكبيرة من الخروج فجر اليوم لرحلات الصيد لحين استقرار الأحوال الجوية وتحسن الطقس وذلك خوفا على أرواح الصيادين من الغرق، مشيرا إلى ارتفاع منسوب مياه البحر يشكل خطرا على المراكب وارواح الصيادين ومن المقرر ان يستمر الغرق الي يوم الحمعه لحين تحسن الطقس.

ومن جانبه قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء شكل فرق عمل للتعامل فوريا مع أي طارئ ، وسارت حركة الملاحة ببوغاز الميناء بصورة لحين حدوث أى طارئ.
شلل تام.. أمطار غزيرة تضرب دمياط وغلق بوغاز عزبة البرج
شلل تام.. أمطار غزيرة تضرب دمياط وغلق بوغاز عزبة البرج
شلل تام.. أمطار غزيرة تضرب دمياط وغلق بوغاز عزبة البرج
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