المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.. الرئيس السيسى: أجدد الدعوة لـ مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في القارة السمراء.. أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي العالمي

الرئيس السيسى:

مصر تقدر الرغبة الروسية فى تعزيز التعاون مع دول أفريقيا

المنتدى الاقتصادي يعزز الترابط ويدعم القارة الأفريقية وتنفيذ أجندة التنمية 2063

تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم نحو السلام والاستقرار

أجدد الدعوة لـ مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في أفريقيا

قررنا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية فى أفريقيا

الرئيس الروسى:

أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي العالمي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلسة العامة للمنتدي الاقتصادي الأفريقي الروسي، حيث التقى السيسي بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم، الأربعاء، في جلسة مباحثات موسعة.صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات في جميع المجالات.جاء ذلك خلال القمة الروسية الأفريقية الأولى والمنتدى الاقتصادي اللذين تستضيفهما مدينة سوتشي الروسية برئاسة مصر وروسيا وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية.وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تقدر الرغبة الروسية فى تعزيز التعاون مع دول أفريقيا، لافتًا إلى أن المنتدى الاقتصادي يعزز الترابط ويسهم فى تدعيم القارة الأفريقية وتنفيذ أجندة التنمية 2063.وقال الرئيس، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى روسيا – أفريقيا، إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار، وتحتم علينا الاستفادة من التجارب الناجحة وعلى رأسها التجربة الروسية، والتى تعكس القدرة على الإنجاز والعمل.وأضاف: "قررنا زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى فى أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة المنشودة فى القارة، ولا سيما أن شباب قارتنا ما دون 25 يشكلون 65% من سكانها، مما يجعلهم قوة باذخة".من جانب آخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أجدد الدعوة للشركات الروسية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في أفريقيا".وأضاف عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا – أفريقيا: "أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية بالاضطلاع بدورها في تمويل جهود التنمية وتوفير ضمانات مالية لبناء قدرات القارة الأفريقية وتقديم أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية للدول الأفريقية بما يحقق أحلامنا شعوب القارة بإحداث التنمية المستدامة".وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "التعاون مع الدول الأفريقية يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة في إطار دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال شراكة مع القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية في أجندة 2063".وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تقدر الرغبة الروسية فى تعزيز التعاون مع دول أفريقيا، لافتًا إلى أن المنتدى الاقتصادي يعزز الترابط ويسهم فى تدعيم القارة الأفريقية وتنفيذ أجندة التنمية 2063، موضحًا أن مصر تقدر الرغبة الروسية فى تعزيز التعاون مع دول أفريقيا.من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لم يسبق لمثل هذا الحدث مثيل في التاريخ في العلاقات الروسية الأفريقية، مشيرا إلى منتدى قمة روسيا أفريقيا في مدينة سوتشي.وأضاف بوتين: "يجتمع في المنتدى الخبراء ودوائر الأعمال لمناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون، بالإضافة إلى العديد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد العالمي".وأكد فلاديمير بوتين، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا – أفريقيا، أن الدول الأفريقية في طريقها نحو التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية، ويجري إنشاء عمليات تكامل تبادل المنفعة في إطار الاتحاد الأفريقي.وتابع بوتين: "قمنا بإعداد كبير لاتجاهات للعمل المشترك، سجلت العلاقات الروسية الأفريقية ودية وموثوقة بطبيعتها تحسنا ملموسا في السنوات الأخيرة مع الدول الأفريقية على المستوى الثنائي"، واستطرد: "أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي العالمي".وتعقد القمة الروسية الأفريقية الأولى في سوتشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجاري، وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.