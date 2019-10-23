المقاصة يوجه تحذيرا شديدا للجنة الحكام

أبدى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة حزنه الشديد من الاخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه أمام وادي دجلة في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس في الأسبوع الخامس بالدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.





وقال هويدي : الأخطاء التحكيمية حرمت المقاصة من الفوز بالمباراة والثلاث نقاط ، ولا نعترض علي الحكم الدولي محمد الحنفي، وعلي العكس نكن كل تقدير واحترام للتحكيم المصري ، ولكن المقاصة تعرض لظلم تحكيمي قاتل امام دجلة ، خاصة من " مساعد الحكم" الذي تجاهل رفع الرابة واحتسب الهدف الثاني لدجلة من تسلل واضح ، واعترف كل خبراء التحكيم في الاستديوهات التحليلية وخاصة الخبير التحكيمي الدولي احمد الشناوي الذي اكد ان هدف دجلة الثاني من تسلل واضح.





واضاف هويدي قائلا : ان حامل الراية الغي هدف صحيح للمقاصة في الشوط الاول ايضا ، مما ادي لنهاية هذا الشوط بتقدم دجلة 0/2 ، وصعب من فرصة المقاصة في العودة للمباراة.





وطالب هويدي كل المسئولين باتحاد الكرة وخاصة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمحاسبة اي حكم مخطئ حتي لا تتكرر الاخطاء مرة اخري ، خاصة ان المقاصة يعاني من مسلسل الاخطاء التحكيمية هذا الموسم وكانت السبب في خروج الفريق من كأس مصر في اخطاء كانت واضحة للجميع واعترف بها المحللون ، كما خسر المقاصة اكثر من 5 نقاط في الدوري حتي الان بسبب مسلسل الاخطاء التحكيمية.



