بكى أمام المتظاهرين.. جندي لبناني يرد على استخدام القوة بالدموع.. شاهد

عرضت قناة «الحدث» مقطع فيديو يظهر فيه جندي لبناني ينهمر بالبكاء أثناء وقوفه أمام المتظاهرين أثناء فتح الطرق، حيث تعاطف معه المتظاهرين وقام البعض بتهدئته ومواساته، مرددين بعض الهتافات الوطنية.اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ظهر اليوم، في "بيت الوسط" مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأن الطريق أمام مصرف لبنان في بيروت ما زال مقطوعا من قبل المتظاهرين.وعلى مدار الأسبوع، يشهد لبنان احتجاجات شعبية متزايدة عقب الإعلان عن إقرار رسوم على الاتصال عبر تطبيق الـ "واتس آب"، إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتصاعدة ومخاوف من انهيار العملة الوطنية وتصاعد مستويات الفقر والبطالة.وأقر الحريري حزمة من الإصلاحات لاحتواء غضب الشارع إلا أن المتظاهرين رفضوا مقترحاته وتمسكوا بضرورة إجراء تعديل وزاري.جندي لبناني يرد على استخدام القوة بالدموع #لبنان #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/SK1RWG9gAe — الحدث (@AlHadath) October 23, 2019