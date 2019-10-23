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ثقافة

الآثار توضح حقيقة اللون الأبيض الذي ظهر على واجهة قصر البارون.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:28 م
قصر البارون الأثري
قصر البارون الأثري
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علاء المنياوي
كشفت وزارة الآثار حقيقة الصور التي تم تداولها و تظهر وجود لون أبيض على إحدى واجهات قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

وأكد العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية أن هذا اللون عبارة عن مياه محملة بالأسمنت الأبيض المخلوط ببودر الرخام، والمستخدمة كمونة لتقفيل عراميس البلاط الرخامي والفسيفساء الأثري، الذي يتم إعادة تركيبه بعد ترميمه في مكانه الأصلي بسطح القصر.

موضحا أن هذه المرحلة تتطلب غلق وتقفيل العراميس بمونة من الأسمنت الأبيض مضافا إليها مواد مانعة للماء water repellent وبودرة الرخام.

وأشار إلى أنه عند هطول الأمطار بشدة أدى ذلك إلى تراكم مياه الأمطار علي سطح القصر وكانت مرحلة تقفيل العراميس جارية ولم تمر عليها المدة الزمنية اللازمة لتًصلب المونة، مما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بالمونة التي لا تزال في مرحلة التشغيل.

لذلك تم نزح مياه الأمطار من خلال خراطيم ألقت بالمياه خارج واجهة المبنى رقم (4) والتى تعتبر أقل الواجهات المزخرفة وعليه حدث تناثر لبعض المياه المحملة بالأسمنت الأبيض المخلوط ببودرة الرخام على الواجهة.

مؤكدا على أنه تم ذلك لتفادى حدوث أى إنسداد لمواسير صرف مياة المطر المدفونة بحوائط الواجهة والمنشأة لهذا الغرض وتفاديًا لتكسير هذه المواسير وما يعلوها من عناصر أثرية تم الانتهاء من ترميمها.

وأكد العميد هشام سمير أنه تم بالفعل إزالة ما شاب هذه الواجهة بسهولة نظرًا لأن الواجهة جيدة العزل وبذلك تم الحفاظ على الواجهة ومسارات صرف المطر.
الآثار توضح حقيقة اللون الأبيض الذي ظهر على واجهة قصر البارون.. صور
الآثار توضح حقيقة اللون الأبيض الذي ظهر على واجهة قصر البارون.. صور
الآثار توضح حقيقة اللون الأبيض الذي ظهر على واجهة قصر البارون.. صور
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