انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل ببني سويف

انتشل أهالى مركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم الأربعاء، جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل، اثناء استحمامه، وفشله في الخروج .



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بإبلاغ نجار يدعى " روماني . س . س" 25 عاما، مقيم دائرة المركز، بغرق شقيقه في مياه النيل، والذي وجه بسرعة انتقال مأمور مركز الشرطة وقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الغريق.



وتبين من التحريات الأولية وسؤال شقيق الغريق أفاد بأنه شقيقه توجه للاستحمام بمجرى مياه نهر النيل عقب عودته من مدرسته، وجرفه التيار أمام قرية الميمون التابعة لدائرة المركز، ولم يتمكن من الخروج، ولم يتهم أحدا، ونفي الشبهة الجنائية، وكلف مدير أمن بني سويف قسم الإنقاذ النهري بمسح المسطح المائي لانتشال جثة الغريق، و تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 6379 إداري مركز شرطة.



وتبين انتشال الأهالي لجثة المتوفى، وباستدعاء شقيقه تعرف على الجثة، وقرر أنها لشقيقه وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي.



كما تبين أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى، أفاد بعدم وجود اي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 52 أحوال مركز شرطة الواسطى.







