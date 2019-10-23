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تعليم

قرار جمهوي بتعيين ياسر الجندي عميدًا لتربية كفر الشيخ

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:04 م
الدكتور ياسر مصطفى
الدكتور ياسر مصطفى علي الجندي
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محمود زيدان
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور ياسر مصطفى علي الجندي، عميدًا لكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

وينشر "صدى البلد" السيرة الذاتية للدكتور ياسر الجندي، الذي تخرج في كلية التربية جامعة طنطا، عام 1968م، وعين معيدًا بكلية التربية جامعة طنطا، فرع كفر الشيخ، عام 1987م، و مدرسًا مساعدًا عام 1995م، و مدرسًا بكلية التربية عام 1997م.

ورقي الجندي أستاذًا مساعدًا في قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ عام 2008م، ونال درجة الأستاذية عام 2014م، وعين وكيلًا لكلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث في أغسطس 2015م.

يذكر أن الدكتور ياسر الجندي، من مواليد أغسطس 1964م، بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، وله العديد من المؤلفات العلمية القيمة التي أثرت المكتبة العربية في أصول التربية، وناقش عشرات الرسائل العلمية بمختلف الجامعات المصرية.
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