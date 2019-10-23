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أخبار العالم

رسمياً.. الرئيس الإسرائيلي يكلف بيني جانتس بتشكيل الحكومة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:13 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بيني جانتس
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف زعيم كتلة "أزرق أبيض" في الكنيست ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني جانتس بتشكيل الحكومة، بعد ما أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ريفلين كتاب التكليف بتشكيل الحكومة.

وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية أن ريفلين يواجه تحديا كبيرا في محاولته إنقاذ بلاده من المأزق السياسي الذي تعيشه في ظل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التشريعية الثانية التي تمت في 17 سبتمبر الماضي، مضيفة أنه وللمرة الثانية بعد انتخابات أبريل الماضي، لم ينجح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في تشكيل تحالف أغلبية.

وكان كل من تحالف جانتس وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد حصل على 35 مقعدا في انتخابات أبريل الماضي، إلا أنه تم منح نتنياهو فرصة لتشكيل حكومة ائتلافية بفضل دعم الأحزاب اليمينية والدينية الصغيرة، وعندما فشل اختار إجراء انتخابات في 17 سبتمبر الماضي.

وأثناء أداء الكنيست الجديد لليمين الدستورية في الثالث من أكتوبر الجاري، قال الرئيس الإسرائيلي "في أوقات محددة يجب على الرئيس التدخل والقيام بدوره الرسمي لتوجيه النظام الذي يكافح من أجل العودة إلى المسار الصحيح". 

وعلى الرغم من فوز تحالف جانتس بـ 33 مقعدا في الكنيست مقابل 32 مقعدا لحزب الليكود في انتخابات سبتمبر الماضي، إلا أن جانتس لم ينجح حتى الآن في الحصول على دعم أغلبية 120 نائبا لتشكيل ائتلاف حكومي مستقر.

وأبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي مساء أمس الأول الإثنين عدم تمكنه من تشكيل الحكومة، وكان جانتس - الذي سبق أن ترأس الكنيست الإسرائيلي وتوصف علاقته بنتنياهو بالمضطربة - قد أكد أنه سيبذل قصارى جهده لمنع إجراء انتخابات تشريعية ثالثة.
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