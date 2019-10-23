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فن

في عيد ميلاده.. تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:24 م
صدى البلد
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قسم الفن
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان كمال أبو رية الذي أبدع منذ بدايته سواء في التلفزيون او المسرح او السينما وقدم الكثير من الاعمال المختلفة والمميزة علي سبيل المثال مسلسل "ملكة في المنفي" حيث كان يجسد دور أحمد حسنين باشا و مسلسل "علي مبارك" كان يجسد دور علي مبارك، ونعرض من خلال هذا التقرير سر انفصاله عن زوجته السابقة ماجدة زكي.

ولد الفنان كمال ابو رية عام 1962 وتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1985 و تزوج من الفنانة ماجدة زكي وانفصل الثنائي بعد زواج استمر 20 عاما.

كشف الفنان كمال ابو رية في لقاء تلفزيوني له عن سبب انفصاله عن ماجدة زكي قائلا:"كانت تساعدني كثيرا و انفصالنا اثر فيّ كثيرا بسبب حبي لـ اولادي و لا يوجد احد معصوم من الخطأ وأنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية".

يذكر ان اخر اعمال الفنان كمال ابو رية مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد وتم عرضه عام 2018.
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