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رياضة

تنس طاولة الأهلي يفوز على أسوان في الدوري

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي على أسوان، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى للدوري.

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل، بـ نادي الصيد، في السابعة مساء بصالة الأهلي في فرع مدينة نصر.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي كلا من : سيد لاشين، ومحمد البيلي، وأحمد البرهامي، ومحمد شومان.

ويرأس جهاز تنس الطاولة، بالأهلي أشرف عبد الفتاح ويعاونه عمرو رضا مدربا عاما، وأحمد حامد إداريا.

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