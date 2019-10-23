مفاجآت بالجملة عن الأمطار.. الحكومة تكشف حقيقة وقف الدراسة غدًا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع المدارس و الجامعات تعود لطبيعتها غدًا الخميس، ولا توجد أى اجازات.



وكشف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترك مكتبه أمس وظل يتابع بنفسه التعامل مع شفط مياه الأمطار.



وأوضح أن الجميع قام بدوره ولا يوجد تقصير، مؤكدا أن الحكومة أذا شاهدة تقصير كانت ستعتذر للمواطنين، وأن المجلس أصدر بيانًا تحذيريًا اليوم، بناء على بيان هيئة الأرصاد، بأن البلاد ستتعرض لامطار غزيرة يوم الجمعة المقبل، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين عدم الخروج للشارع.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواطنين عليهم أن يستمعوا لتعليمات الحكومة للحد من الزحام، حتى نستطيع التعامل مع شفط مياه الأمطار، لأن ما حدث أمس سيحدث فى الفترة المقبلة، وعلينا أن نتعامل معها بدلا من إنفاق 300 مليار جنيه على شبكة تصريف المياه.



وكشف نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن مناخ مصر أصبح يتغير كل عامين وهناك تغير فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن المواطنين يعتقدون أن البالوعات الموجودة فى الشوارع و المخصصة للصرف الصحي هى المخصصة لسحب مياه الأمطار وهذا غير حقيقي.



وقال إن، هيئة الأرصاد قامت باصدار بيان تحذيري عن الأمطار منذ فترة، ولكن لم نتوقع بأن تكون نسبة المياه عالية كما حدث أمس.



وأوضح نادر سعد أن، هناك مفاجآت ابرزها ان كمية المطر التى سقطت كانت ضعف المياه التى توقعتها هيئة الأرصاد فكانت الضعف ،ونزلت فى وقت قصير جدًا مؤكدًا أن المياه التى تعرضت لها البلاد كانت كبيرة حيث سقط 650 ألف متر مكعب من المياه فى 90 دقيقة، فى بلد لا يوجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار.



وكشف المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لجأت لعربات مياه صرف الأمطار بعد أن امتلأت البالوعات المخصصة للصرف الصحي، مؤكدًا أن ما حدث فى مصر يتم لأول مرة، كان مشهدا مؤسفا، ولا نريد ان يحدث مرة ثانية فى الفترة المقبلة.



وأضاف أن، المشكلات التى تعانى منها مصر تاريخية، ولن يتم حلها فى يوم وليلة.



وأوضح نادر سعد أن، 200 مليار جنيه أو 300 مليار تحتاجهم الدولة لتفادي حدوث شئ يتم يوم أو يومين فى العام، وتنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار صعب تنفيذه فى مصر



وكشف نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، أن مشهد أمس لم نكن نتمناه، فالأمطار تسببت فى غرق الشوارع، ومحافظات مصر لا يوجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، لأن تلك المدن عندما تم انشاؤها لم يكن أحد يتوقع أن تتعرض البلاد لامطار، بهذا الشكل.



وأشار نادر سعد إلى أن، شبكات الأمطار تعتبر قنوات جانبية على الطرق، ويتم تجميع المياه فى بحيرة كبيرة أو مصرف كبير، والقاهرة و المدن المجاورة لها لا يوجد بها شبكات تصريف مياه الأمطار.

