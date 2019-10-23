دمعتك غالية.. تعليق مؤثر من نادين نسيب على بكاء جندي لبناني.. فيديو

علقت الفنانة نادين نسيب نجيم علي فيديو بكاء الجندي بالجيش اللبناني بعد هتافات المتظاهرين اللبنانيون بالأناشيد الوطنية.



ونشرت نادين نسيب الفيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت علية قائلة "دمعتك غالية و ذنبك انه حطوك بمواجهة مع الشعب وإنت موجوع ومقهور نحنا معك وأنت بضهرنا #لبنان #لبنان_ينتفض



لقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" دمعتك غاليه يا وطن"و" الله بعونكم "و" حرام شو يبكي ححطوهن بأصعب المواقف "و" ان شاء الله علي طول ايد واحدة" و "الله يحميكم يا اهل لبنان".