استقبال حافل لـ أشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر استعدادا لعروضهم بموسم الرياض

وصل مساء أمس الثلاثاء النجم أشرف عبدالباقي ونجوم فرقته "مسرح مصر" إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار المشاركة في فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية.



وكان في استقبال عبدالباقي ونجوم مسرح مصر العديد من محبيهم في الرياض والعديد من الصحفيين والإعلام السعودي، والذى أبدي ترحيبه الكبير بالفرقة وعلي رأسها النجم أشرف عبدالباقي، ثم أقيم لهم مؤتمرا صحفي ضخم بمناسبة مشاركتهم بموسم الرياض.



وسيقدم عبدالباقي ونجوم فرقته عروضه المسرحية بموسم الرياض، بداية من يوم الخميس 24 وحتى يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، ثم العودة مجددا لاستكمال عروض موسمهم السابع والأخير بالقاهرة.



"مسرح مصر" بطولة أشرف عبد الباقى وعلى ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.