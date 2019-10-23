Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشرى للسوريين.. لا ضرائب حكومية جديدة وتطوير قانون التأمينات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
قالت وزارة المالية السورية إنه لا توجد لديها نية لفرض ضرائب جديدة سواء على التبغ أو أي مادة استهلاكية، مراعاة لحال المواطن السوري، الذي اكتوى بنار الفوضى لسنوات، وفق لتقارير إعلامية.

ذكرت الوزارة أن "الصحيح في الموضوع أن هيئة الإشراف على التأمين تقوم بتطوير قانون التأمين في سورية، ولا يتضمن مشروع القانون أي ضرائب جديدة".

ونقلت صفحة وزارة النقل في الفيسبوك عن مصدر مسؤول في "المالية" أن الأخيرة "تعمل على تطوير نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة الذي يتضمن مزايا جديدة وخدمات صحية أفضل دون الاعتماد على أي زيادة ضريبية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوتيوبرز والسوشيال ميديا تحت حصار البرلمان.. النواب يتجه لسن تشريع لتحصيل الضرائب من الـ vlogs.. وبرلماني: الدولة لازم تاخد حقها

بشرى لأصحاب المعاشات..الحكومة تبدأ تنفيذ قانون المعاشات الجديد..والمالية تضخ هذا المبلغ

وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة

ترشيحاتنا

إعادة فتح نفق العروبة بمصر الجديدة أمام حركة المرور بعد شفط مياه الأمطار

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه

بوتين يحرج الرئيس التركى.. أحمد موسى يفضح أردوغان على الهواء

شاهد.. تعليق والد الطفلة مروة ضحية الأمطار بالشرقية

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك