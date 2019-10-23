بشرى للسوريين.. لا ضرائب حكومية جديدة وتطوير قانون التأمينات

قالت وزارة المالية السورية إنه لا توجد لديها نية لفرض ضرائب جديدة سواء على التبغ أو أي مادة استهلاكية، مراعاة لحال المواطن السوري، الذي اكتوى بنار الفوضى لسنوات، وفق لتقارير إعلامية.





ذكرت الوزارة أن "الصحيح في الموضوع أن هيئة الإشراف على التأمين تقوم بتطوير قانون التأمين في سورية، ولا يتضمن مشروع القانون أي ضرائب جديدة".



