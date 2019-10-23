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مرأة

بدون ميكب.. رحمة حسن تبهر متابعيها بإطلالة كاجول

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:52 م
رحمة حسن
رحمة حسن
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آلاء حسن
نشرت رحمة حسن، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة هادئة ورقيقة كاعادتها.

وظهرت رحمة حسن، بجاكيت جينز باللون الرمادي الداكن، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها متطاير في الهواء الطلق.

ولم تتكلف رحمة حسن في وضع الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي، ووضعت قرط رقيق لإكمال إطلالتها.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.........
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