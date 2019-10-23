Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ثواب من يصلي جالسا .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:05 م
ثواب من يصلي جالسا
ثواب من يصلي جالسا
Advertisements
محمود ضاحي
تلقى الشيخ أحمد وسام أمين وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "ما هو ثواب من يصلي جالسًا".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن له نصف الثواب حال إذا كانت صلاة نافلة ويستطيع أن يصلي قائمًا لكن مع ذلك يستسهل ويصليها قاعدا فله نصف الأجر، أما لو صاحب عذر له الثواب كاملًا.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيانها ولا تصح إلا بها، ومن هذه الأركان أداؤها من قيام، منوهًا بأنه إذا كان المُصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «صلاة الفريضة جالسًا هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟»، إن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها من هذه الأركان أداؤها من قيام، إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادرا على القيام.

واستدلت بما ورد في قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – « صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ، مشيرة إلى أنه إذا عجز المُصلي عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.

وأضافت أنه إذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام، ومن ثم إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكبيرة الإحرام .. أفضل دعاء بعدها وفضل إدراكها مع الإمام

الإفتاء تكشف عن حالتين يحصل المصلي في إحداها على نصف الأجر وأخرى تُبطل صلاته.. فيديو

هل يجوز الجلوس عند تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة.. لجنة الفتوى ترد

الإفتاء تكشف عن حالتين يأخذ المصلي في إحداها نصف الأجر وأخرى تُبطل صلاته.. فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا .. أمطار غزيرة ورياح قوية

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

تحذير من تقلبات الجو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة .. فيديو

محمد صلاح يسجل هدفا عالميا لـ ليفربول أمام جينك.. فيديو

الحسد يطارد محمد محمود.. مشواره مع الأهلي بدون ملامح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى