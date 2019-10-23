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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم 23- 10-2019.. تأجيل انطلاق القناة.. صدمة بسبب غياب نجم الفريق

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:45 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:


كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن تأجيل موعد تقديم قناة الزمالك على الشاشات، وعدم رفع اللوجو الخاص بالقناة على التردد المقرر أن تبث عليه.



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدٍ الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.


تحوم الشكوك حول لحاق محمد عبدالغني مدافع فريق الزمالك، بمواجهة الفريق المقبلة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، في اياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية مرة أخرى، في أثناء المران الأخير.


أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره جينراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق.
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