اخبار نادي الزمالك اليوم 23- 10-2019.. تأجيل انطلاق القناة.. صدمة بسبب غياب نجم الفريق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:









كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن تأجيل موعد تقديم قناة الزمالك على الشاشات، وعدم رفع اللوجو الخاص بالقناة على التردد المقرر أن تبث عليه.













أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدٍ الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.



