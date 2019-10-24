الجيش الليبي: نحمل السراج مسئولية دعم الإرهابيين في طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أمس، الأربعاء، إن القوات المسلحة الليبية تحمل رئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج"، المسئولية عن دعم الإرهابيين بالأموال لخوض الحرب في العاصمة طرابلس.





وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، في مؤتمر صحفي بثته صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، "هدف العمليات العسكرية للجيش الليبي في طرابلس هي القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية، ونحن مكلفون بالدفاع عن ليبيا والحفاظ على وحدة البلاد".





وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن "المعركة في طرابلس ليست خلافًا سياسيًا بل حرب مع الجماعات الإرهابية التي ليس لها حل إلا بالبندقية والعصا، كما نحقق تقدمًا واسعًا حسب الخطة الموضوعة في عدة مواقع بالعاصمة الليبية طرابلس".





وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن مسرح العمليات الحربية الممتدة من سرت إلى زوارة لا يزال نشطًا جدًا، وأن المعركة تشهد تطورا إيجابيا وكبيرا للقضاء على الإرهاب في العاصمة.





وتابع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات الجوية تقوم بعمليات استطلاع دائم، كما نفذ ضربات جوية على قاعدة معيتيقة الجوية لتدمير أهداف للطيران التركي المسير في القاعدة.