السعوديون سيدفعون.. وزير الدفاع الأمريكي: لسنا مرتزقة وموجودون بالمملكة لـ 3 أسباب

كشف وزير الدفاع الأمريكي "مايك إسبر"، عن سر زيارته لقاعدة الأمير سلطان الجوية، أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية التي يوجد فيها الجزء الأكبر من القوات الأمريكية.





ووصف وزير الدفاع الأمريكي، زيارته للقاعدة السعودية، بأنها فرصة للتحدث إلى بعض الجنود الأمريكان من وحدة منظومة صواريخ الباتريوت - بطارية الصواريخ الموجودة في الموقع - للدفاع عن المطار ومساعدة المملكة في الدفاع ضد تهديدات الجنوب حيث اليمن وتهديدات الشمال حيث إيران.





وعن وحدة الباتريوت، وما كرره الرئيس الأمريكي عدة مرات من أن السعوديين سيدفعون ثمنها، قال "إسبر"، أعتقد أن الرئيس ترامب قد تحدث منذ توليه منصبه، وقد تحدثت منذ توليت منصبي، عن أهمية تقاسم جميع حلفائنا وشركائنا للأعباء، سواء كان ذلك بدعم الدولة المضيفة مثلما هو الحال مع اليابان، أو سواء من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي مثلما هو الحال مع حلفائنا الأوروبيين.





وأوضح أن مفتاح الموضوع هو المساعدة في تقاسم العبء، وقد وافق السعوديون في هذه الحالة على المساعدة في تأمين العملية وما نفعله هنا، وهو أمر غير عادي، ونحن نرحب به، ونعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.





وأضاف "إسبر"، نحن لسنا قوة مرتزقة تفعل أشياء مقابل الأجر، نحن هنا لـ 3 أسباب، الأول هو تقديم المساعدة للدفاع عن حلفائنا، والثاني لردع إيران، والثالث هو الدفاع عن النظام الدولي القائم على القوانين.





وتابع "تقاسم أعباء الحماية مع السعودية، في رأيي، يساعد على تعويض تكاليف عمليات نشر القوات مقابل الحماية".