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منوعات

دراسة: تناول أدوية الضغط ليلا قد يقي من الأزمات القلبية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة حديثة أن تناول العلاج الخاص بضغط الدم في نهاية اليوم يقلل فرص الإصابة بنوبات قلبية قاتلة بنسبة 66 %.

وأضافت الدراسة، التي نشرتها دورية أمراض القلب الأوروبيةـ أن فرص التعرض لازمة قلبية أو سكته دماغية تقل بواقع النصف مقارنة بتناول الدواء في الصباح.

ويأتي ذلك على عكس نصيحة الأطباء للمرضى بتناول الدواء بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، لكن الدراسة كشفت أن تناول الدواء قبل الخلود للنوم اكثر فاعلية بكثير.

ويعتقد الخبراء أن هذا يعود إلى أن ضغط الدم الذى يكون اكثر انتظاما بكثير أثناء النوم يؤدى إلى نتائج أفضل للعلاج من تناوله أثناء اليوم.
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