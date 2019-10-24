فحص 7778 طفلا حديث الولادة للكشف المبكر عن ضعف السمع في القليوبية

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية استمرار أعمال حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة وذلك استكمالا لمبادرة 100 مليون الصحة للكشف المبكر عن فيروس سي وأمراض السمنة والتقزم والأنيميا والضغط والسكر وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتم فحص 7778 طفلا حتى اليوم على مستوى المحافظة بينهم 112 حالة سلبية وقد تم تحويلهم إلى المعاهد المتخصصة.



واشار الطباخ الى أن المبادرة انطلقت بالمحافظة السبت 14 سبتمبر الماضى حيث تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر 3 أيام حتى 28 يوما بغرض الوقاية من ضعف السمع والحد من مخاطر الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة ويتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها.



وأكد أنه إذا تبين سلبية الحالة فى الكشف الأولي يتم منح الطفل العلاج ويعاد فحصه بعد أسبوع وإن لم يتم الشفاء يتم تحويله إلى المستشفيات المتخصصة للعلاج مشيرا إلى أن وزارة الصحة وفرت 50 جهازا للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة تم توزيعها على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة مع مراعاة الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى الوحدات المختارة للإحالة.

