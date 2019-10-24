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محافظات

لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنوفية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلنت محافظة المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوي وسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري.

حيث تم تكثيف انتشار فرق من شركة مياة الشرب الصرف الصحي بالتنسيق مع جميع مراكز المدن بالمحافظة وتم العمل منذ السادسة صباحًا لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى ، حيث تتعرض البلاد لموجة من هطول ألأمطار علي جميع الأنحاء .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء مراكز المدن بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط وربط غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوي ورصدها والتعامل الفوري معها والتنسيق الكامل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لتوزيع المعدات والسيارات علي كافة مدن ومراكز المحافظة .
لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنوفية
لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنوفية
لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنوفية
لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنوفية
لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنوفية
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