غسلا 20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات وغسيل الأموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم متهمين إثنين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.





كما قام التشكيل العصابي بتأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضى والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه).



