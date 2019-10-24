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مرأة

احميها من الجفاف.. 5 نصائح مذهلة لتحفيز قطتك على شرب الماء في الشتاء

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تحب القطط أن تشرب الكثير من المياه، ولكن مع فصل الشتاء والتعرض للبرد، فإنها تقلل من كمية المياه التي تتناولها، وذلك غير صحي لها، فعليك أن تتبع بعض النصائح لكي تحافظ على نسبة الماء، وذلك وفقًا لموقع "wikiHow".

- يجب أن تقوم بتغيير الأواني التي تضع فيها الماء للقطة، فهي تحب الأواني المعدنية ذات الأشكال المختلفة، فهذا يشجعها أكثر على شرب كميات كبيرة من المياه حتى لا تصاب بالجفاف.

- وضع الأواني التي تضع بها الماء في الأماكن المفضلة للقطط، مثل بجانب مكان نومها، أو بجوار النافذة، أو بالقرب من الحمام.

- قد لا تشرب القطة الكثير من الماء إذا لم يكن الإناء نظيفًا، بعض القطط تكون انتقائية للغاية فيما يتعلق بنظافة الماء وقد تظهر عدم رضاها عنه بعدم الشرب منه، فعليك بالتنظيف المستمر بالماء والصابون.

- هناك بعض القطط تحب أن تشرب من مياه جارية مثل مياه الصنبور، فعليك بتوافى نافورة مياه خاصه بالقطط لكي تساعدها على شرب كمية من المياه كي لا تصاب بالمرض بسبب قلة المياه.

- من الممكن إضافة بعض مرق الدجاج أو السمك إلى الماء، لتحفيز القط على الشرب.
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