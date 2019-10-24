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حوادث

عدم مغادرة منزله.. إخلاء سبيل وزير عدل عهد الإخوان بتدابير احترازية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:08 م
أحمد سيلمان وزير
أحمد سيلمان وزير العدل فى عهد الإخوان
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اخلاء سبيل أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الاخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية.

كما قررت المحكمة عدم مغادرته منزله.

ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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