لـ إهانة القضاء.. إلزام منتصر الزيات وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.. صور

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء" والتي تضم المحامى منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين بإلزام منتصر الزيات ومحمد العمدة وعبدالحليم قنديل وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة وأسامة محمد على بسكرتارية عبد العاطى وعبد السميع فل.
وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ 10 وفقا لما قرره علاء علم الدين المحامى ودفاع المتهمين ، ان محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابى أو حضورى اعتبارى يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات ، حيث تقدم دفاع هوْلاء المتهمين بطلب للمحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من عمل معارضة فى الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذى اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريا صادر فى جنحه مما يجوز معه قانونا المعارضة فيه .