لـ إهانة القضاء.. إلزام منتصر الزيات وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.. صور

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء" والتي تضم المحامى منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين بإلزام منتصر الزيات ومحمد العمدة وعبدالحليم قنديل وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.





صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة وأسامة محمد على بسكرتارية عبد العاطى وعبد السميع فل.



