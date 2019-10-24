رئيس جامعة الفيوم يستقبل مدير الشبكة القومية لأبحاث السرطان

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة نهى عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان، وذلك بحضور الدكتور محمد حمزاوي منسق وممثل الشبكة بجامعة الفيوم، والأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بالجامعة.





وبحث رئيس الجامعة مع المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان، سبل التعاون ومشاركة الجامعة في تنفيذ الخطة القومية لأبحاث السرطان في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا 2030.



