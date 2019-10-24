رئيس جامعة الفيوم يستقبل مدير الشبكة القومية لأبحاث السرطان

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة نهى عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان، وذلك بحضور الدكتور محمد حمزاوي منسق وممثل الشبكة بجامعة الفيوم، والأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بالجامعة.
وبحث رئيس الجامعة مع المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان، سبل التعاون ومشاركة الجامعة في تنفيذ الخطة القومية لأبحاث السرطان في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا 2030.
وأوضحت المدير التنفيذي للشبكةـ أنه جرى الاتفاق على عقد سلسة من الندوات للفتيات ، عن مرض سرطان الثدي، وآخر ما تم التوصل إليه من علاج وكذلك سبل الوقاية، وإقامة ورشة عمل للتعريف بالشبكة وتدشين قاعدة بيانات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمرض السرطان، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل لتقييم احتياجات وقدرات شباب الباحثين للبرامج التدريبية التي تقدمها الشبكة.